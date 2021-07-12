Погода 13 июля принесет в Украину тропическую жару и грозовые ливни: синоптики прогнозируют опасные условия

Во вторник, 13 июля, в Украине дальше будет жарко. Впрочем, в большинстве областей синоптики прогнозируют грозовые ливни, которые, однако не принесут прохладу – столбики термометров поднимутся до +30 и выше.

Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, 13 июля погода разделит нашу страну пополам по Днепру – регионы, которые находятся справа от главной реки страны, заливать дожди с грозами. А в тех областях, которые находятся на левом берегу, будет сухо.

Так, завтра на западе и юге страны, а также в Киевской и Черкасской областях пройдут дожди с грозами. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Жара придет в незначительные 1- 2 градуса, но прохлады ожидать не стоит – на западе днем ожидают +27 ... + 29, а на юге столбики термометров поднимутся до + 32.

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На остальной территории сухо. На Востоке и в Крыму на протяжении всех суток стоять облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем +30 ... +32 градуса. Ночью ожидается от +17 до + 21, в Крыму ночные +21 ... + 23.

В Киеве 13 Июля днем ясно, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Синоптики прогнозируют здесь грозы. Температура ночью 18-20 °, днем столбики термометров достигнут +30 ... + 32 градусов.

Синоптики предупреждают, что 13 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности - оранжевый. В южных и центральных областях, а также в западных областях местами град и шквалы 15-20 м / с.

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