Погиб не под Бахмутом: побратимы 'Моджахеда' раскрыли неизвестные ранее данные

Известный боец из батальона "Вендетта", а некогда "Торнадо", Даниил "Моджахед" Ляшук вопреки расхожему мнению принял свой последний бой не под Бахмутом. Украинский защитник белорусского происхождения также погиб не 1 апреля, хотя именно эту дату в СМИ считают последним днем его жизни.

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Новые подробности обстоятельств трагедии для всего украинского народа озвучили побратимы "Моджахеда" в интервью военному журналисту Владимиру Золкину. Карим и Дамир заметили, что сейчас нельзя называть всех данных, которые связаны с потерей знакового для батальона бойца, но следует знать, что не вся прежде распространенная информация правдива.

"Смертельное ранение Даниил получил в населенном пункте, который штурмовал противник. Он направился туда, взяв еще трех бойцов, чтобы сдержать атаку. И в результате получил ранение, не совместимое с жизнью. Это случилось не 1 апреля, а еще ночью 31 марта", – пояснили солдаты.

"Мне в 01:00 позвонил наш боец и сказал о том, что "Моджахед" тяжелый 300-й без сознания. Мы собрали группу и поехали на госпиталь искать его и еще одного раненого нашего человека. Когда мы приехали в госпиталь, нам сказали, что "Моджахед" – 200-й", – подчеркнул один из товарищей известного бойца.

Ребята добавили, что не хотели сообщать о смерти Ляшука прежде, чем сами не убедятся в правдивости этого тяжелого известия. Только когда они своими глазами увидели его бездыханное тело, информация появилась в сети.

Отметим, что похороны "Модажахеда" прошли без прессы и большого числа людей: о дате и месте никто не сообщил. Бойца решили провести в последний путь без излишнего информационного шума, следуя традициям ислама, которому до своего последнего часа был верен Даниил Ляшук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с российскими оккупантами в Бахмуте 4 апреля погиб херсонец Андрей "Мех" Мехряков. До полномасштабной войны он был ди-джеем в одном из херсонских клубов, но когда Россия начала вторжение, взял в руки оружие.

Также до победы Украины не дожил известный музыкант и дирижер Константин Старовицкий. Последний бой он принял на украинском Донбассе.

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