Поезда в Украине задерживаются из-за ракетных ударов РФ: список направлений

В Украине из-за вражеской атаки по объектам энергетической инфраструктуры ночью 9 марта возникло обесточивание нескольких участков железной дороги, что привело к задержке поездов. Специалисты задействовали резервные тепловозы.

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Из 98 рейсов, по состоянию на 06:00 четверга, пять задерживались в пути более чем на час, а еще десять – более чем на 30 минут. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В частности, задерживались поезда по следующим направлениям:

– №191/192 Краматорск – Одесса +2:51;

– №7/8 Одесса – Харьков +2:42;

– №91/92 Харьков – Одесса +2:31;

– №53/54 Одесса – Днепр +2:23;

– №29/30 Ужгород Киев +1:54;

– №7/8 Черновцы Киев +1:52;

– №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38;

– №95/96 Рахов – Киев +1:17;

– №23/24 Хелм – Киев +1:14;

– №31/32 Перемышль – Запорожье +1:11;

– №119/120 Львов – Запорожье +0:55;

– №77/78 Одесса – Ковель +0:51;

– №749/750 Киев – Вена +0:40;

– №45/46 Харьков – Ужгород +0:32;

– №3/4 Запорожье – Ужгород +0:30.

"Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность, а "Фортецы несокрушимости" с резервным питанием готовы принимать гостей весь день", – говорится в сообщении.

В УЗ заверили, что пассажиры, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, железнодорожники уже традиционно будут принимать "на борту" следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

Киевская кольцевая электричка в это время продолжила курсировать четко по графику, имея остановки около трех важных узлов с пересадкой на поезда дальнего сообщения: Киев-Пассажирский, Дарница и Святошино.

"Держимся и продолжаем движение", – призвали в УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, к 2025 году "Укрзалізниця" планирует переименовать Южную и Юго-Западную железные дороги, ряд станций, отказаться от русского языка в деятельности компании, а также изменить нумерацию километража, для чего "нулевой километр" перенесут в Киев. Цель – избавиться от "засилья имперской, российской древности", которая не имеет ничего общего с украинским настоящим.

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