Поезд из Варшавы в Раву-Русскую опоздает на 4 часа из-за столкновения с диким животным: детали

Поезд сообщением Варшава – Рава-Русская прибудет на Львовщину с опозданием около 4 часов. Задержка обусловлена столкновением поезда с диким животным, которое произошло на территории Польши.

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Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады вследствие инцидента нет, однако происшествие повлияло на время отправления стыковочного украинского рейса и движение поезда в направлении Польши. Подробности сообщили в "Укрзализниці".

"Поезд SKPL 768Л Варшава - Рава-Русская прибудет с опозданием около 4 часов в результате столкновения с диким животным на территории Польши. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет", – рассказали в компании.

В то же время заверили, что из-за инцидента стыковочный украинский рейс из Рава-Русской во Львов и Коломыю также будет отправляться с задержкой – он будет ожидать прибытия пассажиров из Польши.

"Кроме того, смещается также отправка утреннего обратного рейса 767Л из Рава-Русской в Варшаву – точное время будут сообщать сотрудники наших вокзалов, просим внимательно прислушаться к объявлениям. Спасибо за понимание", – добавили в компании.

Напомним, 8 августа стало известно, что в Киеве задержаны двое злоумышленников, подожгли релейный шкаф Укрзализниці.

А несколько дней до этого в Украине разоблачили группу диверсантов, которая поджигала объекты Укрзализниці возле границы.