'Поеду жить в село': Кулеба поделился, каким видит результат победы Украины в войне

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не меньше остальных украинцев мечтает о скорейшем завершении войны с Россией полным разгромом наших врагов. Первым делом, как уже мечтает дипломат, он выпьет за победу шампанского.

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В этом он признался в ходе интервью телеканалу TV8. По словам Кулебы, сейчас он ведет предельно напряженную работу на дипломатическом фронте практически не имея выходных и свободного времени.

"Что касается победы, то я ее представляю очень просто: мы победим, я выпью шампанского, оставлю, наверное, должность министра и уеду жить в село", – с улыбкой рассказал чиновник.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства убежден, что расслабиться в тот долгожданный день сможет, наконец, не только Украина. Ведь наша победа обеспечит безопасность и стабильность наших западных союзников.

"Мы станем гарантом безопасности не только нашего региона, но и восточного фланга НАТО. Мы сейчас воюем и своим боевым опытом показываем, что некоторые стандарты Североатлантического альянса нужно изменить", – пояснил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, своими планами после войны поделился также и президент Зеленский. Лидер нации твердо заявил, что останется до победного конца на рабочем месте, а вот потом съездит на море и выпьет холодного пива.