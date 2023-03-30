Подвезли ''бавовну''? В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области днем 30 марта прогремел мощный взрыв. Вероятно, российских захватчиков посетила очередная "бавовна".

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. В частности, громко было в районе 17 и 23 микрорайонов.

"Мощный взрыв в Мариуполе в районе 17 и 23 микрорайонов. Детали выясняются", – говорится в сообщении.

Официально причины взрывов на оккупированной территории украинские военные еще не назвали. А так называемая незаконная российская "администрация" постоянно умалчивает реальность, заявляя, что "все спокойно".

Стоит отметить, что "бавовна" во временно оккупированном Мариуполе, которая произошла утром 27 марта, заставил российских захватчиков перебросить средства ПВО из Центрального и Приморского районов города в Левобережье. Представители государства-террориста чувствуют себя в городе совсем неуютно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в Мариуполе произошло около 20 взрывов на территории бывшего гипермаркета строительных материалов "Эпицентр".

13 марта партизаны сообщили о "бавовне" с детонацией под Мариуполем. Взрывы раздались в районе населенного пункта Старый Крым.