Подрыв ГЭС – это глобальная катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, украинская земля превратится в пустыню, – Порошенко

Корреспонденты The Times сразу после подрыва Каховской ГЭС побывали в Херсоне и рассказали, как происходит эвакуация людей под российскими обстрелами. Как отмечают журналисты, причал, куда привозят людей, напоминает мини-Дюнкерк – надувные лодки, гребные лодки, байдарки, скоростные катера Rib, водные мотоциклы и старые жестяные лодки. Все они эвакуировали людей, отрезанных от помощи.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Река теперь течет между затопленными жилыми домами в центре Херсона. Вода цвета чая, вонючая с маслянистым блеском – пишет The Times. Вода прибыла после разрушения крупнейшей в Украине дамбы Новой Каховки утром во вторник, и могучее море поглотило машины, дома и села на 50 миль, вытеснило 20 000 человек по обе стороны реки, а еще больше жителей лишило воды и электроэнергии.

Беда позволила некоторым украинцам уйти от российской оккупации. Несмотря на то, что Херсон был уволен украинскими войсками в ноябре, левый берег реки остался под контролем России, и люди в примерно 35 населенных пунктах были затоплены с той стороны.

Среди них 37-летняя Виктория, приехавшая в пятницу из Олешек с братом и двумя сыновьями и двумя немецкими овчарками. Когда ей помогли выйти из лодки и она заметила сине-желтое украинское знамя, она заплакала.

"Я не чувствую земли под ногами. Я очень благодарна спасателям. Мы были в оккупации с февраля прошлого года, потом нас выгнали из дома, потому что он был затоплен почти до крыши", – сказала она.

Как сообщила Виктория, они переехали к свекру на высшую местность, но уровень воды продолжал расти.

"Мы хотели приехать в среду, но россияне поставили блокпосты на улице и сказали, что будут стрелять во всех ушедших", – добавила она.

В конце концов, в пятницу днем она решила уехать на лодке. Ее муж отказался уезжать, остался с родителями.

"Он сказал мне, что я безумна, что это слишком опасно. Боялись, что россияне будут стрелять. Это было ужасно – кажется, мое сердце остановилось на все 40-минутное путешествие", – сказала она.

Ее младший сын, 11-летний Иван, показывает дыру спереди и сзади на своей футболке. "Я постирала ее и повесила на веревке, а россияне обстреляли и прошли прямо насквозь", – сказала его мать.

Под один из обстрелов медийщики попадают вместе с волонтерами, привезшими гуманитарную помощь херсонцам. Иностранцы шокированы тем, что россияне стреляют по потерявшим все людям и спасателям, которые помогают с риском для жизни.

39-летний Марк Невязкий, израильский соучредитель украинско-израильской волонтерской медицинской миссии, говорит: "это первый раз, когда я вижу своими глазами, как стреляют в людей, буквально только что переживших худший день в своей жизни – и в людей, которые пытаются им помочь".

Однако опасность не остановила съехавшихся в Херсон со всех уголков страны на лодках, которые могли собрать. Четверо британских парамедиков взяли тайм-аут с работы на дому и отправились на спасение людей. "Большинство домов, которые мы посетили сегодня, все еще полностью под водой, и я боюсь, что найдется многие, кто не смог выбираться", – рассказывает британский доброволец Ламберт.

Большинство лодок перевозят продуктовые посылки тем, кто отказывается уезжать, а обратно возвращают людей, кошек и собак в переносках для домашних животных.

Когда уровень воды падает, вода становится более опасной для спасательных лодок из-за подводных препятствий и новой опасности: тысячи наземных мин, оставленных на берегах Россией и выбитых течениями.

"Это глобальная катастрофа", - сказал Петр Порошенко, доставивший в пятницу в Херсон тонны еды и семь лодок. Также он посетил приют для животных, где забрал заброшенную собаку.

Он отмечает: эта катастрофа соизмерима с катастрофой на ЧАЭС и превратит украинскую землю в пустыню в годы.

Порошенко также сказал, что нет никаких сомнений, что россияне взорвали дамбу: "Я думаю, что главная причина, почему Россия это сделала, состоит в том, что они шокированы нашим военным успехом. Мы все держим кулаки за контрнаступление".

Он добавил, что взрыв дамбы должен показать миру, на что Путин готов пойти. "Если раньше я говорил, что Россия абсолютно не может применить ядерное оружие, то после подрыва этой дамбы я не уверен".

"Но, пожалуйста, изучите наш урок. Посмотрите на всех людей здесь. Мы не боимся Путина", – добавил он, улыбаясь.