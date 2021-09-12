Подросток демонстративно потоптался по учебнику украинского языка: извинений не пришлось долго ждать. Видео 18+
В Украине подросток демонстративно потоптался по учебнику украинского языка. При этом трансляция велась в социальных сетях, во время которой школьник нецензурно выражался.
Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал "Катарсис". Сообщается что 11-классник учится в одной из сельских школ в Запорожской области.
На видео школьник называл учебник по украинскому языку "украинской пис*кой", смеясь при этом. При этом пользователь, который был также подключен к онлайну, предлагал "по**ать" на учебник.
Отмечается, что вскоре к подростку в комментарии пришли пользователи, которые указали, что он совершил отвратительный поступок и должен извиниться. Позже школьник опубликовал пост, где попросил прощения.
"Прошу прощения у украинцев, которых обидел. Не знаю, что нам меня нашло. Просто не подумал", – написал он.
Осторожно, видео 18+
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