'Когда ты продал душу дьяволу?' Подполковник ВСУ призвал родственника-депутата Госдумы РФ 'не позорить семью'. Видео

Подполковник ВСУ Николай Кондрацкий открыто обратился к своему двоюродному брату, гражданину России Анатолию Выборному, который является депутатом Госдумы РФ и занимает должность заместителя главы комитета по безопасности. Украинский военный призвал родственника остановить войну.

В опубликованном в сети видеообращении Николай Кондрацкий пристыдил своего брата и призвал его не позорить семью. Подполковник ВСУ рассказал, что Анатолий Выборный активно выступал за аннексию Крыма в 2014 году, голосовал за введение войск на Донбасс, а позже за признание "ЛДНР".

Он обратился к своему родственнику на русском, поскольку манкурт "родной язык забыл".

"Я хочу обратиться к тебе, брат. Я сейчас перейду на русский язык, потому что я так понимаю, наш родной язык ты забыл. Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушку. как мы ездили на рыбалку, как мы встречались нашими семьями в домашнем кругу, как мы ходили на кладбище и навещали наших бабушек и дедушек. Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя семья в опасности? – спросил Кондрацкий.

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Кондрацкий добавил, что ракеты летят и в сторону Одессы, на Шепетовку, где они провели свое детство и где живет родной брат депутата Госдумы Выборного. Подполковник напомнил родственнику-запроданцу, что их родители похоронены рядом и сейчас "наверняка переворачиваются в гробах" от того, что творят русские фашисты на украинской земле.

Подполковник ВСУ призвал своего родственника в России сделать все, чтобы остановить кровавую войну, начатую Путиным, иначе потомки проклянут и саму фамилию Выборного.

"Что тебе дали те москали? Кроме миллионов. Эти миллионы уйдут, а душа твоя останется там. Наши родители похоронены рядом. Они наверняка переворачиваются в гробах. Ты понимаешь, что ты наделал? Из-за тебя фамилия Выборный проклята. Делай выводы и делай все, чтобы эту войну остановить как депутат Госдумы", – добавил подполковник ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев признался, что перестал общаться с родителями из-за нападения России на Украину.