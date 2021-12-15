'Подписка на Николая' или абонемент на добрые дела

В канун 19 декабря добро можно сделать в два клика.

День Святого Николая – это украшенная елка, запах мандаринов и детская вера в то, что под подушкой найдется именно тот подарок, о котором давно мечтал. Праздник не обходит стороной интернаты и детские дома, воспитанники которых в подарок получают конфеты и сладости, а иногда игрушки и одежду.

К сожалению, такие учреждения очень часто не имеют финансовой возможности покупать детям в подарок новые качественные детские газеты, журналы, раскраски или учебные издания. Но и такую проблему можно решить общими усилиями. Сегодня в Украине более 70 тысяч детей, лишенных родительского тепла. Они находятся в детских домах, домах-интернатах или больницах и точно так же, как их сверстники хотят познавать этот мир. Как насчет того, чтобы подарить детям, лишенным родительской опеки, — знания и возможность для собственного развития? Ведь именно новые идеи, истории, тяга к знаниям и любовь к чтению формируют мировоззрение человека с самых ранних лет.

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Именно с этой целью была создана благотворительная акция "Предоплата приключений от Николая", благодаря которой дети, находящиеся в интернатах и ​​детских домах, смогут читать украинские издания, как развлекательные, так и учебные. Акцию инициировало парламентское МФО "Без ярлыков" совместно с "Укрпочтой". Принять участие в инициативе может абсолютно каждый. Все, что для этого нужно, — посетить центральное отделение "Укрпочты" и, воспользовавшись каталогом, оформить подписку на детское издание для детского дома или школы-интерната.

Журналы для подарка детским домам можно выбрать самостоятельно: от познавательных изданий о природе и животных до изданий для изучения иностранных языков, робототехники или программирования. Для удобства в каталоге есть перечень подписных адресов детских домов и школ-интернатов Украины. Присоединиться к благотворительной акции можно онлайн, оформив подписку и рассказав о ней в социальных сетях с хештегом #передплатиПригоди. Таким образом, к этой инициативе можно привлечь своих друзей и коллег. Само онлайн-оформление займет не больше пары минут. Сделать такой подарок для всего детского дома или интерната, а значит для сотен детей, будет стоить всего от 250 гривен.

Акция началась 13 декабря в центральном отделении "Укрпочты", где целый день работала импровизированная резиденция Святого Николая. Поддержать идею в канун праздника решили и нардепы из разных фракций. Каждый из них оформил подписку на несколько изданий для детских домов из тех регионов, где они выросли. Только за один день благотворительной акции для детских домов был оформлен 121 комплект изданий на более чем 62 тысячи гривен.

Организаторы инициативы призывают не оставаться в стороне от проблем детей, лишенных родительской опеки, и присоединяться к акции, которая поможет детям-сиротам лучше познавать мир, развиваться и проводить свое время не только весело, но и с пользой. Подарим детям настоящую сказку в новогодние праздники?