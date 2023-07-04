Подозреваемый в мошенничестве депутат Алексеев вышел из СИЗО под залог: детали дела

Депутат парламента от фракции "Европейская Солидарность" Сергей Алексеев вышел из следственного изолятора, куда отправил его накануне Лычаковский районный суд Львова на 60 суток по подозрению в мошенничестве. Сумма залога была назначена в размере 2,2 млн грн.

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Об этом сообщило издание "Суспільне". Деньги были внесены в качестве залога вечером 3 июля, в тот же день, когда суд огласил решение по мере пресечения.

"Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это только подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела", – указал Алексеев.

Отметим, что суд назначил парламентарию меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО с правом внесения залога уже вечером, когда банковские учреждения закончили рабочий день, и перечислить деньги на реквизиты суда не представлялось возможным. Потому ночевал Алексеев в изоляторе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ вместе с ГБР задокументировала, как Алексеев якобы требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.

Під час обшуків нардеп вже комментировал возбуждение уголовного дела против себя, назвав его не иначе как политической расправой.

Аналогичную позицию заняла и коллега по фракции София Федина. Она сказала журналистам, что власть в очередной раз продемонстрировала, что руководствуется принципом "чужим – закон, своим – все".

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