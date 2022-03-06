Подоляк об огромных потерях РФ в войне с Украиной: все это украинцы сделали за 10 дней, дальше – больше

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Российские военные, которые вторглись на территорию мирной Украины, несут огромные потери. Защитники нашей страны в течение 10 дней демонстрируют огромное мужество и будут и дальше противостоять агрессору.

С соответствующими заявлениями выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. На своей странице в Twitter он поделился статистикой ликвидированных оккупантов и уничтоженной военной техники РФ.

"Очень жесткая война. С большими потерями у агрессора. К утру 6 марта Россия потеряла около 11 тыс. солдат и офицеров, около 300 танков, более 40 самолетов и 48 вертолетов. Десятки артиллерийских систем разрушены", – сообщил представитель ОП.

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"И все это украинцы сделали через 10 дней войны. Дальше – больше", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, утром 6 марта Генштаб ВСУ отчитался, что потери страны-агрессора России в войне составили:

личный состав – более 11 тыс. человек;

боевые бронированные машины (ББМ) – 985 единиц;

автомобильная техника – 447;

танки – 285;

артиллерийские системы – 109;

цистерны с горюче-смазочными материалами (ПСМ) – 60;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 50;

вертолеты – 48;

самолеты – 44;

средства противовоздушной обороны (ПВО) – 21;

беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 4;

легкие скоростные катера – 2.

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