Подоляк об огромных потерях РФ в войне с Украиной: все это украинцы сделали за 10 дней, дальше – больше
Российские военные, которые вторглись на территорию мирной Украины, несут огромные потери. Защитники нашей страны в течение 10 дней демонстрируют огромное мужество и будут и дальше противостоять агрессору.
С соответствующими заявлениями выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. На своей странице в Twitter он поделился статистикой ликвидированных оккупантов и уничтоженной военной техники РФ.
"Очень жесткая война. С большими потерями у агрессора. К утру 6 марта Россия потеряла около 11 тыс. солдат и офицеров, около 300 танков, более 40 самолетов и 48 вертолетов. Десятки артиллерийских систем разрушены", – сообщил представитель ОП.
"И все это украинцы сделали через 10 дней войны. Дальше – больше", – добавил он.
Как писал OBOZREVATEL, утром 6 марта Генштаб ВСУ отчитался, что потери страны-агрессора России в войне составили:
личный состав – более 11 тыс. человек;
боевые бронированные машины (ББМ) – 985 единиц;
автомобильная техника – 447;
танки – 285;
артиллерийские системы – 109;
цистерны с горюче-смазочными материалами (ПСМ) – 60;
реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 50;
вертолеты – 48;
самолеты – 44;
средства противовоздушной обороны (ПВО) – 21;
беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 4;
легкие скоростные катера – 2.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!