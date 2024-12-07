Подготовьтесь уже сейчас: как правильно загадывать желания на Новый год

Новый год – один из самых ожидаемых праздников. Хотя не все верят в новогодние приметы и традиции, у многих остается капля детской уверенности в том, что желания, загаданные в праздничную ночь, обязательно исполнятся. Кто-то пытается привлечь удачу, оставляя записки со списками целей на новый год, а кто-то ежегодно под бой курантов выпивает бокал шампанского с пеплом от сожженного клочка бумаги, где была написана заветная мечта.

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По поверьям, желание нужно уметь правильно загадать. К примеру, не "я хочу купить дом" , а "я купил дом". OBOZ.UA рассказывает о традициях и приметах, связанных с новогодними желаниями.

Как правильно формулировать желание

Есть множество теорий и вариаций того, как нужно формулировать и визуализировать желаемое. Все они сводятся к следующим аспектам:

воздержитесь от негатива и зависти;

старайтесь не использовать частицу "не": вместо "хочу не болеть" скажите "хочу быть здоровым";

не следует концентрироваться исключительно на материальном и загадывать себе бесчисленные богатства;

не следует загадывать объектом своей любви определенного человека;

вряд ли сбудется пожелание с конкретным местом работы.

Волшебный шар

"Практическая магия" будет действовать, если вы искренне, всем сердцем захотите исполнения своего желания и будете верить, что даже самые невероятные мечты могут осуществиться.

Традиция "волшебного шара" существует во многих странах. 31 декабря нужно написать желание на бумажке и положить ее в шар, как можно выше висящий на елке. Перед тем как вешать, лучше подержать шар в руках, закрыв глаза и как можно точнее визуализируя мечту. После праздников волшебный шар нужно спрятать в надежное место и достать только на следующее 31 декабря.

Бутылка, полная желаний

Кроме привычного и всем известного способа пить в полночь бокал шампанского, вбросив туда пепел от сожженного листа, есть и другие вариации. В канун Нового года напишите на бумажке заветную мечту. Положите лист в бутылку, желательно маленькую, и залейте все это игристым из своего бокала. Сохранять этот своеобразный талисман необходимо до тех пор, пока не исполнится желание.

Виноградинки

В Испании есть популярная новогодняя традиция. На праздничный стол ставят отдельную тарелку с 12 виноградинками и съедают по одной под каждый бой часов, думая при этом о желаемом. Виноград символизирует благосостояние, процветание и счастье, поэтому желание должно непременно сбыться.

Корзина желаний

За неделю до Нового года следует подготовить корзину, баночку или другую емкость, которая будет сохранять ваши мечты, цели и планы на следующие 12 месяцев. Положите в емкость бумажки, на которых записаны желания. Ровно в полночь емкость нужно закрыть и поставить в скрытое место, например, на шкаф. Открывать корзину или баночку можно будет только через год, чтобы проверить, сбылись ли все желания.

Оригами

В канун праздника нужно сделать из бумаги оригами, фигурку символа рока. Лучше делать это где-то за час до полуночи, при этом визуализируя свою мечту. Фигурку следует поставить на видное место и не убирать до конца года. По восточным поверьям, даже когда желание исполнится, оригами продолжит приносить добро в ваш дом.

Монетка-талисман

Это довольно простой, но интересный способ загадать желание. Ровно в полночь нужно взять в ладонь монетку, посмотреть на нее и подумать о своей мечте. На последнем ударе курантов монетку следует зажать в ладони, а затем спрятать в сокровенное место. Можно также носить ее с собой как талисман.

Письмо в будущее

Это замечательная традиция, которая вызовет ностальнические воспоминания. В то время, когда все провожают старый год, нужно взять пустую бутылку (от шампанского или лимонада – неважно) и положить заранее написанное письмо. Это может быть записка с мечтой или список планов на следующий год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал и о других вариантах загадывания желания. К примеру, есть интересный ритуал, который называют восточным или китайским. Суть его – в исполнении не только собственных желаний. А понадобится для этого восемь апельсинов. Подробнее о ритуале – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как и почему мандарины стали символом Нового года.

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