Поддержка, в которой нуждаются: как Фонд Рината Ахметова помогает жителям Украины во время войны с 2014 года

Фонд Рината Ахметова помогает и поддерживает жителей Украины в первые дни войны, которую почти девять лет назад начала на нашей земле российская федерация. Фонд приходит на помощь тем, кто нуждается в ней больше всего, уделяя особое внимание самым незащищенным категориям населения страны.

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В начале нового года Фонд подвел итоги оказанной поддержки за период с 2014 года и по 30 декабря 2022-го.

За это время Фонд передал:

- почти 13 миллионов продуктовых наборов;

- около 700 тысяч единиц медикаментов для медицинских учреждений;

- почти 90 тысяч гигиенических наборов;

- около 63 тысяч контейнеров для хранения крови;

— около 24 тысяч единиц наборов медикаментов для населения;

- 750 обогревателей для мест компактного проживания внутри перемещенных лиц.

Также за этот период:

— более 63 тысяч человек получили психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова;

— 47 тысяч человек были эвакуированы и расселены;

- 11 тысяч человек получили адресную помощь на лечение;

— около 4,7 тысяч детей отдохнули в лагере в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины";

— 134 курса реабилитации были проведены для детей, получивших ранения из-за боевых действий в Украине.

Также за это время в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вошло более 57 тысяч историй. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Помощь от Фонда продолжается и оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке: http://akhmetovfoundation.org/s/7aa3b2.