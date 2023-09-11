'Поддерживать Титанов войны': украинские защитники получили от Порошенко сверхмощный дрон Matrice 30T

Сергей Елисеев, брат известного украинского дипломата Константина Елисеева, с первых дней полномасштабного вторжения ушел в ТРО, защищал столицу. Сейчас его бригада сражается на донецком направлении, держит самые горячие участки фронта.

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На своей странице в Instagram военный поблагодарил Петра Порошенко за постоянную помощь и показал новенький дрон Matrice 30T, который поможет увеличить количество потерь у врага.

"От своего подразделения хочу поблагодарить Петра Порошенко, который с первых дней войны поддерживает нас. В марте 22, держа оборону под Киевом, вместо джинсов, кроссовок и лыжных шапочек, мы получили первую форму, таланы и каски, а вместо вторсырья начали спать в спальниках ", – вспоминает Сергей Елисеев.

Квадрокоптер Matrice 30T оснащен мощной оптикой с 16-кратным зумом, способен подниматься на 7 километров и развивает скорость до 80 километров в час. Военные используют мощные "матрасы" не только для аэроразведки, но и для сброса боеприпасов на головы оккупантам.

"Позже он лично привез нам под Бахмут пикап, дроны, генераторы. Сегодня, на еще одном интересном направлении, мы получили готовый к работе Matrice 30T, который уже завтра будет помогать отправлять в духовку вражеские организмы и поддерживать Титанов войны, нашу штурмовую пехоту. Спасибо! Слава Украине!", – написал Елисеев.

Ранее сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко купил очередную партию беспилотников Matrice 30T – их передадут в Нацгвардию и подразделения ВСУ.

Как известно, в июле 2022 года Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры купили у Эстонии 350 беспилотников Autel для подразделений ВСУ – в частности, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Au. Стоимость партии беспилотников превысила 700 тысяч евро. 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.