Подальше от Москвы: Зеленский изменил дату празднования Дня медицинского работника

Президент Владимир Зеленский сменил дату празднования Дня медицинского работника Украины. С каждого третьего воскресенья июня праздник перенесли на фиксированную дату – 27 июля.

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Соответствующий указ №327/2023 был опубликован на официальном сайте главы государства. Зеленский подписал его во вторник, 13 июня.

"Установить в Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения – День медицинских работников, который отмечать ежегодно 27 июля", – говорится в указе.

Такое решение гарант принял, учитывая значение сферы здравоохранения и вклад ее работников в обеспечение функционирования нашего общества и государства, а также "отмечая преданность медицинских работников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней".

Официально перенеся дату празднования, он поддержал соответствующую инициативу Министерства здравоохранения Украины.

На эту новость отреагировал заслуженный врач Украины, министр здравоохранения Украины в 2007-2010 годах, глава совета общественной инициативы "Орден святого Пантелеймона" Василий Князевич. Он отметил, что это решение президента является важным и своевременным.

Медик также подчеркнул, что более 30 лет своей независимости Украина продолжала праздновать День медицинского работника в один день с Россией и Беларусью. Медики этих стран за время полномасштабной войны РФ против нашего государства ни разу не выступили с заявлениями по поводу осуждения войны.

"Указ главы государства означает не только разрыв с советскими традициями, но это – начало новых, национальных подходов и традиций", – сказал Князевич.

Теперь профессиональный праздник украинских медиков приходится на 27 июля – по юлианскому календарю это день святого Пантелеймона, покровителя врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее День медицинского работника в Украине отмечали каждое третье воскресенье июня. В 2022 году эта дата выпадала на 19 число. Подробнее об этом празднике читайте в нашем материале.

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