Под звуки сирены и в бомбоубежищах, но с верой в победу: как в Украине отметили День знаний в школах. Фото и видео

Утром в пятницу, 1 сентября, в школах Украины провели торжественные открытия нового учебного года и состоялись первые уроки. В некоторых областях юга и востока День знаний прошел под звуки сирен воздушной тревоги и в бомбоубежищах.

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Кроме того, в этот день в Киеве полиция получила информацию о заминировании всех средних школ столицы. Как дети и педагоги начинали учебу – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за воздушной тревоги ученикам пришлось спуститься в укрытия. В сети появилось трогательное видео, как маленькие школьники одного из учебных учреждений города пели "Червону калину" в подвале.

С сирены первый день в школе начался также в Кременчуге Полтавской области. Дети, которые пришли в школы на первую смену, сидели в укрытиях, поскольку в 8:33 прозвучал сигнал тревоги.

На Харьковщине местные власти из соображений безопасности не рекомендовали проводить массовые мероприятия.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил: большинство школ, колледжей и вузов региона пока будут работать дистанционно. "Мы вынуждены выбирать именно такой формат, ведь враг целенаправленно бьет по гражданским объектам, ставя своей целью террор гражданских", – объяснил чиновник.

В Одесском районе 1 сентября встретили 225 заведений общего среднего образования (121 в областном центре и 104 в громадах района). За парты сели 145 344 учеников. В режиме офлайн будут работать 65 школ, в смешанном формате – 47, дистанционно – 113, сообщили в РВА.

"Первое сентября объединяет нас всех, потому что каждый когда-то в этот день переступил порог родной школы, открыл первую книгу, написал первое слово. Поздравляю с новым учебным годом, который Украина начинает уже во второй раз в военное время", – сказал начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

Во Львове в одной из школ на первом уроке ученики учились летать на дронах, рассказал мэр города Андрей Садовый.

"Это наша новая действительность. Навыки полета и сбора дронов – один из элементов программы предмета "Защита Украины", который будут изучать в наших школах. Испытаем формат, чтобы распространить по всем школам. Продолжение следует", – прокомментировал городской глава.

В школах Киева тоже прозвенел первый звонок. Детям, которые собрались в классах, провели инструктаж о действиях во время воздушной тревоги.

КГВА в 11:45 сообщила, что столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве.

В учебные учреждения выехали сотрудники полиции. "Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие", – призывала пресс-служба.

На Черкасщине в 97% учебных заведений уже есть укрытие, заявил начальник ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что начало обучения в регионе стремились сделать таким, чтобы дети встретились с одноклассниками и учителями не онлайн, а вживую.

"Чтобы могли снова сесть за парты, а не за гаджеты. Прежде всего, спасибо за это нашим ВСУ! Они у нас самые лучшие!" – поблагодарил чиновник.

В этом году в Черкасской области более 9500 первоклассников и почти 7000 одиннадцатиклассников. Среди них – и дети, которые переехали из-за боевых действий.

Стоит отметить, что праздник 1 сентября для многих детей Украины не состоялся вообще, ведь многие школы уничтожены противником, как на видео из Запорожской области, всего в 100 км от Днепра:

Как писал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил школьников с Днем знаний, который отмечается 1 сентября. Он показал обращение наших воинов к детям, которые призвали юных украинцев учиться, потому что от этого зависит наше общее будущее.

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