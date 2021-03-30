Под Винницей пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков на велосипедах. Фото

В селе Росоша Липовецкого района Винницкой области пьяный водитель автомобиля Skoda сбил насмерть двух мальчиков на велосипедах.

Как сообщил в Facebook первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, дети 2013 и 2014 годов рождения погибли на месте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Предварительно, водитель ни избрал безопасную скорость (скорость была около 90 км/ч), не учел дорожную обстановку и совершил наезд на двух детей, которые двигались во встречном направлении на велосипедах. После наезда автомобиль съехал в кювет и загорелся", – написал он.

По словам Белошицкого, драгер показал 1,76 промилле. Сейчас водитель задержан.

"Легкомыслие, глупость, безответственность мужчины унесли жизни двух ни в чем не повинных детей. Пьяные водители за рулем – убивают! Это та правда, которую должен осознать для себя каждый водитель", – подчеркнул правоохранитель.

Пьяный водитель Skoda сбил насмерть двух мальчиков на велосипедах Facebook Алексея Билошицкого

После наезда автомобиль съехал в кювет и загорелся Facebook Алексея Билошицкого

Драгер показал 1,76 промилле Facebook Алексея Билошицкого

Село Росоша Липовецкого района Винницкой области GoogleMaps

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