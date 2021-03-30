Під Вінницею п'яний водій на смерть збив двох хлопчиків на велосипедах. Фото

У селі Росоша Липовецького району Вінницької області п'яний водій автомобіля Skoda збив на смерть двох хлопчиків на велосипедах.

Як повідомив у Facebook перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, діти 2013 та 2014 років народження загинули на місці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Попередньо, керманич не обрав безпечної швидкості (швидкість була близько 90 км/год), не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на двох дітей, які рухалися в зустрічному напрямку на велосипедах. Після наїзду авто з'їхало у кювет та загорілося", – написав він.

За словами Білошицького, драгер показав 1,76 проміле. Наразі водія затримали.

"Легковажність, дурість, безвідповідальність чоловіка забрали життя двох ні в чому не винних дітей. П'яні водії за кермом – вбивають! Це та правда, яку має усвідомити для себе кожен водій", – підкреслив правоохоронець.

П'яний водій Skoda збив на смерть двох хлопчиків на велосипедах Facebook Олексія Білошицького

Після наїзду авто з'їхало у кювет та загорілося Facebook Олексія Білошицького

Драгер показав 1,76 проміле Facebook Олексія Білошицького

Село Росоша Липовецького району Вінницької області GoogleMaps

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