Под Винницей авто сбило 13-летнего велосипедиста, ребенок погиб на месте

В среду, 3 ноября, около 17:30 вблизи села Агрономическое под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте ДТП.

Об этом сообщается на сайте полиции Винницкой области. За рулем Ford находился 60-летний житель города Ривне.

По предварительной информации следствия, мальчик пересекал проезжую часть дороги на велосипеде.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

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За такое правонарушение предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Выясняются все обстоятельства ДТП.

За девять месяцев 2021 года на дорогах Украины произошло более 137 тысяч ДТП. По данным Патрульной полиции, эти аварии унесли жизни 2225 человек, еще примерно 22 тыс. человек в них пострадали, получив травмы разной степени тяжести.

Немало резонансных ДТП произошло в Украине в октябре, в том числе с участием несовершеннолетних водителей. Читайте о них в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Светловодске Кировоградской области начался суд над Татьяной Вишневской, которая насмерть сбила 27-летнюю Марию Хивренко. Виновнице ДТП грозит тоже до восьми лет лишения свободы, а трем детям, младшему из которых сейчас всего три месяца, придется взрослеть без самого родного человека.