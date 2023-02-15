Под Угледаром погиб парикмахер из Испании: бросил бизнес в Европе и приехал защищать Украину

Под Угледаром 11 февраля погиб 42-летний Виталий Похила с позывным "Испанец". Почти девять лет он прожил в Испании, имел успешный бизнес – барбершоп. Но с началом полномасштабного вторжения России вернулся в Украину и взял в руки оружие.

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"Насколько я сильный, чтобы все поменять"

Как Виталий Похила в конце февраля пересекает польско-украинскую границу, случайно сняло испанское телевидение. На видео украинец говорит о том, что сейчас он нужнее всего своей стране, хотя сам давно уже живет в Валенсии и имеет свой бизнес.

Он говорит, что добирался до границы на автобусе три дня. С ним также приехали еще несколько земляков, все они решили защищать свою родину.

Виталий даже не заехал домой, в родное село Лукашовка Черкасской области, а сразу же во Львове пошел в военкомат и был мобилизован в 68-ю отдельную егерскую бригаду. Там он стал гранатометчиком.

"Виталий вырос в Лукашовке, тут живут его родители, сейчас они пенсионеры. Раньше мама работала на ферме дояркой, а отец был бригадиром тракторной бригады. Также тут живут две его сестры, у них уже свои семьи", – рассказывает староста села Василий Щербатюк.

Он вспоминает, что в школе Виталий был очень веселым, артистичным, на школьных вечерах он всегда был в центре внимания. После окончания учебы поступил в Смиле на радиотехника, потом был призван в армию, отслужил срочную службу.

После этого много лет работал в Киеве в "Эпицентре", руководил отделом поставок.

В 2013 году он решил уехать в Испанию. Сам он так говорил о своем решении: "Я зарабатывал хорошие деньги, но в какой-то момент захотел попробовать себя в другой профессии и в другой стране, проверить, насколько я сильный, чтобы все поменять".

Там нашел друзей, получил новую профессию парикмахера и открыл свое дело. Сначала у него была своя парикмахерская, а затем уже барбершоп.

"Он хотел вернуться в Украину еще в 2014 году, когда только началась война. Но не смог, поскольку только-только открыл свой бизнес и не мог его бросить. А уже сейчас он сказал, что все у него там налажено, поэтому он приедет воевать", – говорит сельский староста.

Поклонник Ирины Билык

Односельчанка Виталия Леся Сакаль вспоминает, что они ходили в одну школу. А Виталий в те годы был страстным поклонником Ирины Билык: "Невероятный, светлый и позитивный, всегда с улыбкой, креативный. Страстный фанат Ирины Билык. Помню, как мне пришел подростковый журнал, а в нем плакат Билычки. Ну просто стыдно было не отдать его Виталику Похиле, зная, как он фанател от этой певицы".

"У нас, девчонок с улицы Бастрыкина, был друг детства – Виталя. Самый лучший – веселый, товарищеский, искренний, очень позитивный и светлый. Его любили все – от детей до бабушек.. С каждым он мог найти общий язык и тему для разговора. Он был трудоголиком и ответственным человеком, что в дальнейшем ему помогло в работе.

Он один из первых, кто вернулся из Испании и пошел добровольцем на войну, был в самой горячей точке на Донецком направлении. У него была возможность быть в тылу, а не на передовой. Когда мы его спрашивали, почему он вернулся, он говорил, что очень любит всех нас, и кто если не он будет нас защищать. Он погиб. Мы до последнего не верили, надеялись, что он жив. Но чуда не случилось и ничего поделать нельзя", – написала Елена Москоленко.

Виталий все-таки успел повидаться со своими родными, с которыми не виделся много лет, пока жил в Испании. В начале января ему дали отпуск на 10 дней. "Его дома было трудно застать. Он все время встречался со своими друзьями, одноклассниками, ездил в Киев. Словно чувствовал, со всеми повидался", – вздыхает староста.

Похоронят Виталия в четверг, 16 февраля, на кладбище в родном селе в Черкасской области.