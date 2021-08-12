Под Симферополем сильный ливень затопил дома и дорогу на Ялту. Видео

В Симферопольском районе оккупированного Россией Крыма 11 августа сильные ливни спровоцировали потоп. Вода залила жилые дома и трассу.

Речь идет о автодороге между селами Краснолесье и Доброе, что под Симферополем, сообщают экстренные службы оккупантов. Также в сети обнародовали видео подтопленного участка дороги (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Отмечается, что из-за сильных дождей местный водоем переполнился и вода разлилась на дорогу. Движение по ней было затруднено.

Также оказались подтопленными одноэтажный многоквартирный дом и два частных домовладения.

Напомним, что в июле потоп после сильных ливней образовался в городе Саки, что в Сакском районе Крыма. Тогда улицы населенного пункта буквально превратились в реки, в некоторых местах уровень воды достигал груди.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня Крым накрыл мощнейший за сто лет циклон, после которого на полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации. Сперва двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова (Керч), а на следующий день – трехмесячная норма обрушилась на южный берег (Ялта).