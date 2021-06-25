Под Одессой гусь прижился в компании пеликанов. Фото

В Одесской области в национальном парке в 2020 году спасли раненого серого гуся. Когда он выздоровел, его отпустили, однако он передумал возвращаться к птицам своего вида и "подружился" с пеликанами.

Как рассказал руководитель научно-исследовательского отдела национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев на своей странице в Facebook, гусь, которого назвали Одиссеем, в сентябре 2020 года упал в огород сотрудницы учреждения.

Он жил и осенью и зимой вместе с пеликанами и аистом с именем Робинзон в офисе нацпарка.

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"Недавно мы выпустили дикого гуся на Кордоне "Тузловская Амазония" и он исчез. Искали его пару дней и не было нигде его видно. И вот, наконец, когда я пересматривал фотоловушки, я увидел, что Одиссей жил вместе с дикими розовыми пеликанами", – написал Русев.

По словам сотрудника "Тузловских лиманов", гусь быстро нашел пеликанов, поскольку "очень хорошо знал их язык".

"Недаром он всю зиму вместе жил с двумя такими красавцами и очень хорошо знает их язык и быстро их нашел на территории Амазонии. И он с ними уже подружился и они мирно живут. Сейчас он уже свободно живет на лимане Шаганы", – добавил Русев.

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