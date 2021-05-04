Под Никополем на новой асфальтированной дороге проросла трава. Фото

В селе Алексеевка, недалеко Никополя Днепропетровской области на асфальтированной дороге проросла трава.

Об этом в Facebook рассказала местная жительница Елена Бабий, опубликовав соответствующие фотографии. Женщина отметила, что дорога была недавно заасфальтирована.

"Наш родимый украинский асфальт. Улица Зеленая была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?" – писала украинка.

В комментариях пользователи негодовали, что плохо сделали дорогу и писали, что деньги на ремонт были украдены.

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