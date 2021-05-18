В Киеве с моста спрыгнул 15-летний Денис, потерявший родителей из-за COVID-19: парень умер спустя сутки

15-летний подросток по имени Денис из Фастовского района Киевской области совершил попытку самоубийства, спрыгнув с моста в Киеве. Мальчик после прыжка выжил, его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Однако спустя сутки, утром 18 мая он скончался. Ранее его мама и папа скончались от коронавируса.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

ОБНОВЛЕНО: столичные правоохранители сообщили

Диана и Владимир Родиковы умерли от COVID-19 в марте, между этими трагедиями прошло всего около недели. Они жили в доме семейного типа и воспитывали 13 детей: пятерых родных и восьмерых приемных (среди них Денис). Старшая, 23-летняя дочь Александра с мужем Александром недавно оформили опеку над остальными.

В понедельник, 17 мая, Саша проснулась утром в 7:15 и обнаружила, что Дениса нет дома. Позднее через камеры наблюдения полицейские установили, что парень сел в одну из маршруток и уехал в неизвестном направлении.

А позже в его Instagram-аккаунте появилась запись: "Я решил умереть 17 мая 2021 года. Спасибо Саше и Саше за все, что вы для меня сделали".

Родные вместе с правоохранителями бросились его искать, но вскоре на линию 102 пришло сообщение, что в Киеве с моста сбросился подросток. Им оказался Денис.

Парень находился в реанимации с тяжелой травмой головы, его прооперировали. Однако в 6 утра Денис умер.

Что именно подтолкнуло Дениса к решению покончить с собой, никто пока объяснить не может. Но говорят, что Александра якобы перестала общаться с друзьями и знакомыми, которые знали ее родителей и пытались помогать.

После смерти родителей прошло около двух месяцев, но в доме уже успели сделать ремонт. Семье помогли с покупкой мебели, также у детей появились телефоны и компьютеры.

Денис не так давно завел страничку в Instagram и в TikTok, где публиковал видео со своими товарищами и показывал, как читает рэп.

Напомним, Диана и Владимир Родиковы заболели коронавирусом в марте. Первым в Васильковской больнице 20-го числа скончался муж, а женщины не стало 29 марта. До того, как Саша оформила опекунство, дети находились в приюте, с ними работали психологи и врачи. Каких-либо проблем у них не обнаружили.

После инцидента с Денисом полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье 120 УК Украины (доведение до самоубийства).