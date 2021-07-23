Под Киевом авто на скорости перевернулась на крышу. Видео с места смертельного ДТП

В пятницу, 23 июля, на Житомирской трассе под Киевом произошла серьезное ДТП. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили Telegram-каналы "Киев Оперативный" и dtpkiev, которые опубликовали видео с места события (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Отмечается, что ДТП произошло возле села Березовка Бучанского района Киевской области. Это в 20 километрах от городской черты столицы.

Как видно из кадров, автомобиль перевернулся на крышу, машину от удара просто разорвало на куски. На месте аварии работают полицейские и медики.

Видео дня

"Есть погибшие и пострадавшие", – сообщили в dtpkiev.

На видео видно, что пострадавших госпитализируют в больницу. Однако, количество пострадавших и погибших пока неизвестно.

Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве авто снесло столб, оставив район без света и едва не убив людей. Авария произошла в районе Оболони на ул. Приречной. Женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения врезалась в электроопору. Во время аварии чудом не пострадали случайные прохожие. Предварительно, за рулем автомобиля была судья Деснянского райсуда Киева.