Под Херсоном трактор взорвался на мине: погиб мужчина

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на освобожденных от оккупации территориях остались смертельные "подарки" от российских захватчиков в виде мин и растяжек. Так, в Херсонской области из-за взрывного устройства, оставленного россиянами, погиб тракторист.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА. В результате взрыва мины мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Как отмечается, 61-летний мужчина работал в поле, находившемся вблизи села Новоберислав. Там он наткнулся на сдетонировавшую мину оккупантов, в результате чего мужчина погиб.

"Многие поля Херсонщины – заминированы. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности, не находитесь в местах, которые еще не обследовали саперы", – предостерегают жителей в Херсонской ОВА.

Видео дня

Напомним, в селе Липовка Киевской области во время разминирования на противотанковой мине взорвался робокар Т-800. Работы проводила неправительственная организация Halo Trust.

Также ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области 20 сентября в лесу на мине взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил смертельное ранение и погиб на месте происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!