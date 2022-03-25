Под Харьковом задержали шпионов из числа 'духовенства': заявляли, что служат в УПЦ МП

Украинские пограничники обнаружили шпионов из числа "духовенства". Вероятно, священники православной церкви Московского патриархата направлялись в Харьков проповедовать "русский мир".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. Там отметили, что у задержанных были найдены российский паспорт и платежные карты банков страны-агрессора.

"Автомобиль с тремя лицами задержали пограничники на окраине Харькова. Транспортное средство было остановлено для проверки документов. Пассажиры оказались представителями православной церкви Московского патриархата, один из которых родился в Белгородской области России", – сказано в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что теперь священникам придется объяснять сотрудникам правоохранительных органов о своих настоящих намерениях и планах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни контрразведка СБУ задержала шпиона, который собирал для оккупантов данные о передвижении техники Вооруженных сил Украины и мобилизации в регионе. Злоумышленником оказался гражданин Республики Беларусь.

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