Под Харьковом участника АТО трижды не пускали в маршрутки: видео конфликта

В пригороде Харькова – поселке Песочин – участнику боевых действий водители общественного транспорта трижды отказали в льготном проезде. Из-за этого ему пришлось вызывать на автостанцию полицию.

Инцидент произошел 13 апреля. О нем сообщили на Facebook-странице "Харьков City" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По новым правилам водитель может брать только сидячие места, из которых пять обязаны дать для льготников. Мужчина с удостоверением УБД два раза не смог попасть в транспорт и на третий решил вызвать наряд полиции", – пояснил очевидец.

Из-за вызова правоохранителей в автобусе возник конфликт – водитель возмущался, говоря, что в карантин ему и так сложно работать. Он доказывал, что пассажиры ездят по поддельным пропускам, и даже заявлял, якобы парень, зашедший в автобус по УБД, нигде не служил и не имеет права на льготный проезд.

На возмущение одной из пассажиров водитель грубо ответил: "Слушай, рот закрой, не базарь, тебе права никто не давал, уважаемая!".

Конфликт произошел в поселке Песочин Facebook "Харьков City"

Полицейский посоветовал ему "остыть" и соблюдать закон. В результате водитель все же набрал людей и уехал, а ветеран АТО остался писать заявление в полицию.

"В этой ситуации страдают все. Льготники злые, так как их очень много и приходится 3-4 раза стоять в очереди, чтоб попасть в транспорт. Злые и водители, которые теряют ежедневный заработок с этими карантинными ограничениями. Злые обычные пассажиры, что из-за этих конфликтов 20-30 минут транспорт стоит. Полицейские тоже измотанные – выезжать каждый день на подобный вызов и ругаться с водителями", – подчеркнул очевидец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за локдауна перевозчики заявили, что получают миллионные убытки. Кроме того, водители маршруток увольняются из-за скандалов с пассажирами, которые хотят проехать без специальных пропусков.