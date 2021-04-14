Під Харковом учасника АТО тричі не пускали в маршрутки: відео конфлікту

У передмісті Харкова – селищі Пісочин – учаснику бойових дій водії громадського транспорту тричі відмовили в пільговому проїзді. Через це йому довелося викликати на автостанцію поліцію.

Інцидент трапився 13 квітня. Про нього повідомили на Facebook-сторінці "Харків City" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За новими правилами водій може брати тільки сидячі місця, з яких п'ять зобов'язані дати для пільговиків. Чоловік із посвідченням УБД два рази не зміг потрапити в транспорт і на третій вирішив викликати наряд поліції", – пояснив очевидець.

Через виклик правоохоронців в автобусі виник конфлікт – водій обурювався, кажучи, що в карантин йому і так складно працювати. Він доводив, що пасажири їздять за підробленими перепустками, і навіть заявляв, нібито хлопець, котрий зайшов в автобус по УБД, ніде не служив і не має права на пільговий проїзд.

На обурення однієї з пасажирок водій грубо відповів: "Слухай, рот закрий, не базарь, тобі права ніхто не давав, шановна!".

Конфлікт трапився в селищі Пісочин Facebook "Харків City"

Поліцейський порадив йому "охолонути" і дотримуватися закону. В результаті водій все ж набрав людей і поїхав, а ветеран АТО залишився писати заяву в поліцію.

"У цій ситуації страждають усі. Пільговики злі, адже їх дуже багато і доводиться 3-4 рази стояти в черзі, щоб потрапити в транспорт. Злі й водії, які втрачають щоденний заробіток із цими карантинними обмеженнями. Злі звичайні пасажири, що через ці конфлікти 20-30 хвилин транспорт стоїть. Поліцейські теж виснажені – виїжджати щодня на подібний виклик і лаятися з водіями", – підкреслив очевидець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через локдаун перевізники заявили, що отримують мільйонні збитки. Крім того, водії маршруток звільняються через скандали з пасажирами, які хочуть проїхати без спеціальних перепусток.