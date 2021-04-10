Под Днепром запустили гомофобную рекламу против поджигателей травы. Фото

В Днепропетровской области установили билборд с подписью "Поджигатели травы" и фотографией двух мужчины, которые лежат в обнимку.

Как сообщает издание "Информатор", реклама появилась в селе Орловщина Новомосковского района. Как утверждают авторы материала, очевидно, она носит скрытую агрессию.

Кроме подписи "Поджигатели травы" на билборде ничего нет, также не указано, кто его заказал.

Издание пишет, что проблема с поджиганием травы в регионе действительно существует: с каждой весной возгорания в "зеленой зоне" становятся распространенным явлением.

"Очевидно, таким нарушителям общественного порядка и адресована реклама. Об этом несложно догадаться хотя бы потому, что никаких пояснений, кроме "Палії трави", на ней нет. А еще несложно догадаться и о том, что реклама носит гомофобный характер. В качестве отрицательного героя авторы выбрали двух обнимающихся молодых людей. Отметим, что модели не делают ничего плохого: у них нет оружия или запрещенных предметов, их действия не противоправны. Все, что они делают, – это лежат в обнимку", – отметили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульная полиция установила новые билборды, с помощью которых призывает местных жителей соблюдать правила дорожного движения.