Під Дніпром запустили гомофобну рекламу проти паліїв трави. Фото

У Дніпропетровській області встановили білборд з підписом "Палії трави" і фотографією двох чоловіків, які лежать в обіймах.

Як повідомляє видання "Інформатор", реклама з'явилася в селі Орлівщина Новомосковського району. Як стверджують автори матеріалу, очевидно, вона носить приховану агресію.

Крім підпису "Палії трави" на білборді нічого немає, також не вказано, хто його замовив.

Видання пише, що проблема з підпалом трави в регіоні дійсно існує: з кожної весни загоряння в "зеленій зоні" стають поширеним явищем.

"Очевидно, таким порушникам громадського порядку і адресована реклама. Про це нескладно здогадатися хоча б тому, що жодних пояснень, крім "Палії трави", на ній немає. А ще нескладно здогадатися і про те, що реклама носить гомофобний характер. Як негативного героя автори обрали двох молодих людей, що обіймаються. Відзначимо, що моделі не роблять нічого поганого: у них немає зброї або заборонених предметів, їхні дії не є протиправним. Все, що вони роблять, – це лежать в обіймах", – відзначили журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві патрульна поліція встановила нові білборди, за допомогою яких закликає місцевих жителів дотримуватися правил дорожнього руху.