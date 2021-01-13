В Чернобыле заметили табун лошадей Пржевальского. Фото

В Чернобыльском радиационно-экологическом заповеднике засняли десяток лошадей Пржевальского.

Фотографиями поделились на странице парка в Facebook. По оценкам научных сотрудников, общая численность животных в зоне отчуждения составляет 120-150 особей.

Эффективность учета существенно повысилась благодаря квадрокоптеру: за 15 минут дрон исследует территорию радиусом около 1 километра вокруг точки учета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым удалось клонировать лошадь Пржевальского, вид которой занесен в Красную книгу. Для этого исследователи воспользовались генетическим материалом особи, погибшей более 20 лет назад.

Это стало первым успешным клонированием лошади Пржевальского. Клон – жеребенок Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке – родился в начале августа 2020 года в зоопарке Сан-Диего (Калифорния).

Всего по всему миру насчитывается не более двух тысяч лошадей Пржевальского, которые были рождены от 12 особей.