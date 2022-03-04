Под Черниговом взорвался бронеавтомобиль MRAP 'Варта'

В ночь на 4 марта в ходе боевых действий под Черниговом взорвался MRAP "Варта" – один из бронеавтомобилей Сил специальных операций.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в ВСУ. К счастью, ни один член экипажа не пострадал. Бронированный корпус машины взял всю силу взрыва на себя, спас жизнь и здоровье наших защитников.

В то же время по состоянию на утро 4 марта распространялась информация о якобы уничтожении или захвате бронеавтомобиля "Новатор" или "Варта". Ни одно из этих сообщений не соответствует действительности.

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