В Николаевской области тероборона 'демилитаризировала' оккупантов: они покинули технику. Видео

Бойцы территориальной обороны города Баштанка Николаевской области захватили ценный трофей. Они "отжали" у путинских захватчиков самый современный российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что захвачена целая колонна вражеской техники. Кроме упомянутого ЗРК, захваченного с полным боекомплектом, среди трофеев танки, машина связистов (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Самое современное оружие, которым завладело местная ТРО, стоит 15 млн долларов. ЗРПК "Панцирь-С1" оснащен двумя авиапушками калибра 30 мм и 8 зенитными ракетами. Он делает 5000 выстрелов в минуту и через 30 секунд может полностью разнести бронеколонну врага.

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Кроме того, это ценное оружие для сбивания вражеских самолетов. "Панцирь-С1" достигает цели на высоте 15 километров дальностью до 20 километров.

Благодаря тому, что ТРО "демилитаризировало" армию оккупантов, этот самый современный ЗРПК станет в строй техники ВСУ и будет служить для защиты Украины.

На видео ребята из Теробороны не скрывают своих эмоций от столь важного трофея. Поэтому осторожно – на видео присутствует ненормативная лексика!

"Отжали у "русских братьев" такой аппарат. Немножко он стоит денег, наверно. Полный, боевой. Будем надеяться, что больше он не будет стрелять по мирным людям украинских и что эти, русские, с*ка бл*ть, захватчики отхватят такой пи*ды, что больше никогда не захочется идти на украинскую землю", – говорит автор видео.

К слову, это уже третий российский ЗРПК "Панцирь", который украинские бойцы захватили у врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области ВСУ захватили новейший российский ракетный комплекс "Панцирь".

А 1 марта, в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, фермеры сожгли российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".