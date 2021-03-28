Под Черкассами загорелись плавни: фото и видео с места ЧП

Ольга Липич Общество 00:46, 29.03.2021 Обновлено: 00:47, 29.03.2021

В Черкасской области в воскресенье, 28 марта, загорелись плавни.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия, ЧП случилось в селе Приднепровское Золотоношского района (посмотреть видео, доскролльте до конца).

Отметим, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям инцидент еще не прокомментировали.

Под Черкассами загорелись плавни

Напомним, накануне, 12 марта стало известно о возгорании днепровских плавней в Херсонской области. За сутки на пожары в экосистемах спасатели выезжали 5 раз – выгорел гектар камыша и травы. А с начала года выгорело уже более 20 гектаров. Местные жители в поджогах подозревают браконьеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта, мощный пожар охватил частный сектор в поселке Коцюбинское Киевской области. Сгорело два жилых дома.

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