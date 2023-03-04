Под Бахмутом в боях против России погиб бывший депутат Полтавского облсовета. Фото

На войне погиб депутат Полтавского областного совета VII созыва 50-летний Виталий Кабачок, защищавший Украину на фронте почти с первых дней вторжения врага. Его жизнь оборвалась в боях с российскими оккупантами под Бахмутом на Донетчине.

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Украинец был участником АТО, волонтером. Об этом сообщила пресс-служба Полтавского облсовета (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Виталий Иванович Кабачок родился 16 мая 1972 года в селе Гриньки Глобинской громады Кременчугского района. В 1989-м окончил Криворудскую среднюю школу, работал комбайнером, прошел срочную военную службу.

В годы после обретения Украиной независимости мужчина создал фермерское хозяйство "Возрождение". Проживал в Оболонском сельском территориальном обществе.

"Был участником АТО. С начала полномасштабного вторжения России в Украину волонтерил, стал добровольцем. Погиб в ночь со 2 на 3 марта 2023 года", – говорится в сообщении.

Похороны Героя провели 4 марта на малой Родине – в селе Гриньки на Полтавщине.

"Виталий Кабачок был многогранным и целеустремленным человеком, имел твердую волю и искреннее сердце. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу тяжелой потери. Светлая память о Виталии Ивановиче навсегда останется в наших сердцах", – подчеркнули его коллеги.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Хмельнитчине простились с 41-летним военным Сергеем Гончаруком, который погиб возле села Клищиевка Бахмутского района Донетчины. Он попал под минометный огонь, когда выполнял боевое задание. В родном поселке у него остались мама, отчим и жена, с которой они поженились всего за три месяца до его гибели.

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