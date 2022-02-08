Почти весна: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на неделю в Украине

В ближайшую неделю погода в Украине будет в целом теплой и непохожей на зимнюю. В дневные часы должен преобладать "плюс", хотя и ночью будет сохраняться небольшой "минус". Может идти дождь и снег, но в конце рабочей недели погода кардинально изменится.

Выходные обещают быть теплыми и солнечными. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Несмотря на то, что в последние дни украинцы вместо снега иногда видят весеннюю оттепель и дождь, о настоящем приходе весны говорить рано, ведь февраль только начался. "Как февраль, так и март могут быть со своими погодными сюрпризами, потому что это переходные месяцы", – предупредила синоптик.

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В то же время она пообещала, что "ближайшие несколько дней будут достаточно теплыми". Так, во вторник, 8 февраля, в Украине в течение суток температура будет колебаться в пределах -2… +3 градуса, на юге до +6 градусов. "В Карпатах, конечно, остается снег, там ожидается -5… -10 градусов, этот центр зимы остается", – добавила Птуха.

Погода во вторник и среду (8-9 февраля) будет практически такой же – ночью -4… +3 градуса, днем 0… +5 градусов, сообщила она.

В среду, 9 февраля, ожидается очередная волна потепления. На западе и юге страны столбик термометра в дневные часы может подняться до +9 градусов. "Это, конечно, выше нормы, несколько нетипичная температура, но пока каких-либо аномалий не наблюдаем", – отметила синоптик.

Учитывая, что большую часть недели над Украиной будет находиться поле пониженного давления, погода будет довольно пасмурной и влажной. Во вторник на большей части страны ожидается умеренный дождь и мокрый снег, предупредила Птуха.

В последующие двое суток, в среду и четверг (9-10 февраля) в северных, восточных, а в среду и в западных областях будет преобладать мокрый снег. "На остальной территории без существенных осадков".

В течение недели может усиливаться ветер, но в пределах нормы, "не более первого уровня", – предупредила синоптик.

В пятницу (11 февраля) ожидается определенный переход – влияние фронтальных систем северных циклонов изменится. С запада в Украину придет мощный антициклон, который принесет потепление.

Таким образом, на конец недели и выходные синоптик спрогнозировала существенное улучшение погоды. "Есть тенденция к тому, что в конце недели, начиная с пятницы, осадков будет становиться меньше, и на нашу территорию распространится поле высокого давления", – сообщила она. В выходные будет преобладать погода без осадков, "будет больше солнечных прояснений".

Из-за прихода антициклона ночные температуры несколько снизятся, ожидается небольшой "минус", но днем будет стабильный "плюс" за счет солнца.

Украинский гидрометцентр опубликовал погодные карты до 11 февраля.

Во вторник, 8 февраля, там прогнозируют погоду с умеренными ночными "минусами" и дневными "плюсами". Теплее всего будет на юге и западе, там столбик термометра будет подниматься до +4… +7 градусов. В то же время на востоке и юге страны возможны осадки в виде дождя и дождя со снегом.

В среду, 9 февраля, на большей части территории страны ожидается существенное потепление. Температурный максимум на уровне +7 градусов будет наблюдаться в западных регионах. Холоднее всего будет на севере и востоке. Там дневные температуры будут колебаться около 0 градусов, ночью будет небольшой мороз.

В четверг, 10 февраля, на всей правобережной Украине ожидается еще большее потепление по сравнению с предыдущим днем. Дневные температуры будут доходить до +8 градусов, на юге до +10 градусов. Несколько потеплеет и на востоке – там ослабеют ночные морозы.

В пятницу, 11 февраля, волна тепла с запада распространится почти на всю территорию Украины, отрицательных температур не ожидается ни днем, ни ночью. На юге воздух может прогреваться до +11 градусов, в центре до +9 градусов, на востоке до +5 градусов. Ожидается погода с прояснениями. Небольшой дождь возможен только на северо-западе страны.