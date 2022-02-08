Почти весна: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на неделю в Украине
В ближайшую неделю погода в Украине будет в целом теплой и непохожей на зимнюю. В дневные часы должен преобладать "плюс", хотя и ночью будет сохраняться небольшой "минус". Может идти дождь и снег, но в конце рабочей недели погода кардинально изменится.
Выходные обещают быть теплыми и солнечными. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.В Украине вместо снега идет дождь, но это еще не весна
Несмотря на то, что в последние дни украинцы вместо снега иногда видят весеннюю оттепель и дождь, о настоящем приходе весны говорить рано, ведь февраль только начался. "Как февраль, так и март могут быть со своими погодными сюрпризами, потому что это переходные месяцы", – предупредила синоптик.
В то же время она пообещала, что "ближайшие несколько дней будут достаточно теплыми". Так, во вторник, 8 февраля, в Украине в течение суток температура будет колебаться в пределах -2… +3 градуса, на юге до +6 градусов. "В Карпатах, конечно, остается снег, там ожидается -5… -10 градусов, этот центр зимы остается", – добавила Птуха.
Погода во вторник и среду (8-9 февраля) будет практически такой же – ночью -4… +3 градуса, днем 0… +5 градусов, сообщила она.
В среду, 9 февраля, ожидается очередная волна потепления. На западе и юге страны столбик термометра в дневные часы может подняться до +9 градусов. "Это, конечно, выше нормы, несколько нетипичная температура, но пока каких-либо аномалий не наблюдаем", – отметила синоптик.До пятницы в Украине будет дождь
Учитывая, что большую часть недели над Украиной будет находиться поле пониженного давления, погода будет довольно пасмурной и влажной. Во вторник на большей части страны ожидается умеренный дождь и мокрый снег, предупредила Птуха.
В последующие двое суток, в среду и четверг (9-10 февраля) в северных, восточных, а в среду и в западных областях будет преобладать мокрый снег. "На остальной территории без существенных осадков".
В течение недели может усиливаться ветер, но в пределах нормы, "не более первого уровня", – предупредила синоптик.В конце недели Украину ждет улучшение погоды
В пятницу (11 февраля) ожидается определенный переход – влияние фронтальных систем северных циклонов изменится. С запада в Украину придет мощный антициклон, который принесет потепление.
Таким образом, на конец недели и выходные синоптик спрогнозировала существенное улучшение погоды. "Есть тенденция к тому, что в конце недели, начиная с пятницы, осадков будет становиться меньше, и на нашу территорию распространится поле высокого давления", – сообщила она. В выходные будет преобладать погода без осадков, "будет больше солнечных прояснений".
Из-за прихода антициклона ночные температуры несколько снизятся, ожидается небольшой "минус", но днем будет стабильный "плюс" за счет солнца.Прогноз погоды на каждый день недели от Гидрометцентра
Украинский гидрометцентр опубликовал погодные карты до 11 февраля.
Во вторник, 8 февраля, там прогнозируют погоду с умеренными ночными "минусами" и дневными "плюсами". Теплее всего будет на юге и западе, там столбик термометра будет подниматься до +4… +7 градусов. В то же время на востоке и юге страны возможны осадки в виде дождя и дождя со снегом.
В среду, 9 февраля, на большей части территории страны ожидается существенное потепление. Температурный максимум на уровне +7 градусов будет наблюдаться в западных регионах. Холоднее всего будет на севере и востоке. Там дневные температуры будут колебаться около 0 градусов, ночью будет небольшой мороз.
В четверг, 10 февраля, на всей правобережной Украине ожидается еще большее потепление по сравнению с предыдущим днем. Дневные температуры будут доходить до +8 градусов, на юге до +10 градусов. Несколько потеплеет и на востоке – там ослабеют ночные морозы.
В пятницу, 11 февраля, волна тепла с запада распространится почти на всю территорию Украины, отрицательных температур не ожидается ни днем, ни ночью. На юге воздух может прогреваться до +11 градусов, в центре до +9 градусов, на востоке до +5 градусов. Ожидается погода с прояснениями. Небольшой дождь возможен только на северо-западе страны.