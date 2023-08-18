Почти 80%: большинство украинских беженцев хотят вернуться домой

В ООН сообщили, что 76% украинских беженцев, которые были вынуждены выехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России, планируют вернуться в страну. 15% заявили, что твердо желают переехать обратно в Украину.

Видео дня

Об этом рассказала заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Карен Вайтинг в выпуске подкаста (Не)Безопасная страна. По ее словам, такие результаты были получены после проведенного исследования.

При этом 82% внутренне перемещенных украинцев также намерены вернуться в города, где они жили до полномасштабной войны. Вайтинг отметила, что эти люди говорят, что хотят вернуться домой в течение следующих трех месяцев.

"Этот процент остается относительно стабильным в течение 2022 и 2023 годов", – отметила она.

По ее словам, местные власти в ряде западных и центральных областей Украины прилагают усилия для внутриперемещенных лиц к услугам управлений социальной защиты, а также к школам и рынку труда.

Ранее опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, показал, что 77% украинцев полностью уверены в победе Украины в войне против российского агрессора, еще 16% скорее верят в победу. Это объясняется тем, что граждане осознают высокую степень угрозы истребления всего народа в случае военного поражения нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может терять 20 млрд долларов в год, или 10% годового довоенного ВВП, если беженки не вернутся домой, подсчитал Александр Исаков из Bloomberg Economics. Уже сейчас украинскийрынок труда столкнулся с аномальной ситуацией – масштабным дефицитом кадров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!