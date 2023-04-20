Почти 70 человек стали участниками программы протезирования от 'Метинвеста' и Protez Hub

Из-за войны многие украинцы получают ранения, теряют конечности, а с ними и полноценную жизнь. Чтобы помочь военным и мирным адаптироваться к новым реалиям, восстановиться физически и психологически, гуманитарный проект компании Метинвест "Спасаем Жизнь" и Protez Hub развивают совместную программу протезирования. В настоящее время ее участниками стали 68 человек, а 13 из них уже получили свои протезы и курс реабилитации.

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Ранее партнеры также запустили первую в Украине образовательную онлайн-платформу по протезированию, которая будет полезна и медспециалистам, и пострадавшим. Это своеобразная база знаний, где можно найти пошаговую информацию о всех этапах протезирования и восстановления людей с ампутациями. Портал полностью украиноязычный, а доступ ко всем материалам – бесплатный. На его создание Метинвест направил более 2,5 млн. грн.

Как известно, инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро. Украинцы получили более 4 тысяч тонн пищевых продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на более 246 тысяч евро. Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.