Почему в 'хрущевках' СССР был паркет, а не линолеум: простое объяснение

Непременным атрибутом типичной советской квартиры был паркет. Конечно, он не был аналогом современного стильного деревянного паркета – о качественном покрытии пола можно убыло только мечтать.

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Паркет стелили не для красоты, а скорее от безысходности. OBOZ.UA разбирался, почему в "хрущевках" эпохи СССР было паркетное покрытие, а не линолеум.

В СССР доски укладывали на пол не от хорошей жизни, и с современным паркетным покрытием их даже нельзя было сравнить.

Больше всего квартир с паркетными полами было во времена Сталина и Хрущева. Часто поверхность выкладывали косыми досками, так называемой "елкой".

Конечно, в высших кругах "елочного" паркета было не встретить – там полы укладывали высококачественным дубом, обрабатывали лучшим покрытием и застилали дорогими коврами.

Массовое строительство "сталинок" и "хрущевок" происходило в сжатые сроки, а паркет из дешевой древесины был быстрым и доступным вариантом – так и появилась традиция укладывать полы.

Конечно, промышленность просто не успевала производить и поставлять такой объем древесины. Массово начали открываться паркетные фабрики – их, кстати, было более 80 еще до революции, ведь и в царской России паркет был в цене.

Советский паркет – не о качестве или долговечности. Его выпускали из бюджетного сырья, часто – из производственных отходов, поэтому уже через несколько лет его приходилось менять. На смену "елочке" пришли прямоугольники – для удешевления обработки и ускорения работ.

Возникает логический вопрос – почему не линолеум? В эпоху СССР были и более дешевые ДВП, и линолеумы – но, несмотря на это, покрытие полов паркетом при массовых стройках длилось до начала 1980-х.

Дело совсем не в "щедрости", а в том, что производство линолеума не было столь масштабным, чтобы удовлетворить потребности быстрого строительства. А с паркетом особого дефицита не было, поэтому власти решили не ломать голову, а класть что есть.

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