64% украинцев сказали в опросе для Research & Branding Group, что не вакцинированы на сегодняшний день (конец октября). 66% граждан ЕС уже прошли полную вакцинацию – диаметрально противоположная ситуация.

Почему, по мнению украинцев, не надо вакцинироваться:

20% не доверяют ни одной вакцине

15% считают, что вакцинация от Covid-19 – это опыты над людьми. Пожалуй, это самая интересная причина

15% назвали медицинские противопоказания

14% - недостаток информации

11% не доверяют власти в вопросах вакцинации

10% уже переболели Covid-19

9% - отсутствие грамотной организации вакцинации в Украине

5% считают, что любые прививки только вредят.

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Так или иначе причины относятся к недоверию – и к государству, и к самому процессу вакцинации. Интересно, что мнение "вакцинация от Covid-19 – это опыты над людьми" более распространено среди молодежи (18-29 лет) и тех, кому 50-59 лет. Казалось бы, для молодежи это не должно быть важной причиной, а тем не менее 18% из них выбрали этот ответ. Для сравнения эту причину выбрали только 12% тех, кому за 60 – самый низкий показатель (а мы еще говорим про убеждения пожилых людей). А вот как раз медицинские противопоказания – основная причина для этой возрастной группы.

В региональном разрезе более критичен Восток – лидер по трем показателям: 26% не доверяют ни одной из вакцин, 21% считают, что вакцинация – опыты над людьми, 14% не доверяют власти в вопросах вакцинации.

Жители сел больше других не доверяют вакцинам от Covid-19 (22%) и говорят о недостатке информации (17%). Среди жителей областных центров больше тех, кто переболел ковидом (13% против 8% в городах и селах) и тех, кто считает, что у них медицинские противопоказания (18%).

Почему нужно вакцинироваться? Основная причина – все же не меры ограничения, а необходимость уберечь от болезни себя и окружающих, такой ответ выбрали 42% опрошенных, и он в 4-5 раз превышает все остальные причины.

Так, ущемление в правах и даже угроза увольнения набрали лишь 12%.

Для пожилых людей вторая причина – нахождение в группе риска, этот ответ выбрали 20% тех, кто старше 60-ти лет.

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