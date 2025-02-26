Почему третий день Масленицы называют Лакомкой: какие традиции среды

В разгаре – Сырная неделя, или Масленица. Это особенное время перед Великим постом, связанное с народными традициями. Масленица символизирует конец зимних холодов и ожидание весны. Этот праздник считался временем очищения, ведь весной наступал период обновления и плодородия.

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Третий день Масленицы в народе называют "лакомкой". OBOZ.UA объясняет, откуда такое название и рассказывает о традициях этого дня.

Почему третий день Масленицы называют "лакомкой"

Масленица – это праздник, исполненный веселья, народных гуляний и вкусных угощений. Начало Сырной недели традиционно связывают с уборкой в домах и кладовых. После наведения порядка в доме готовят первые вареники и блины. На второй день издавна принято было устраивать смотрины для юношей и девушек, чтобы после Пасхи можно было гулять свадьбу.

Третий день Масленицы называют "лакомкой" – его посвящали семейным застольям.

В этот день тещи приглашали зятей в гости. Считалось, что чем богаче и вкуснее угощение, тем лучше отношение к зятю. Хозяйки выпекали блины с разными начинками, готовили вареники, творожные запеканки, а также блюда из картофеля и овощей.

В народе существовало поверье, мол, предпочтения зятя в еде могут поведать о его личности. Например, если он выбирал блины с соленой начинкой, это свидетельствовало о сложном характере. Те, кто любил сладости, воспринимались как добрые и кроткие люди.

Традиции третьего дня Масленицы

Начиная с середины праздничной недели завершали все хозяйственные дела и посвящали время отдыха. На Масленицу нельзя ссориться, поскольку считалось, что злые слова могут навлечь беду на семью.

Также на третий день Масленицы молодые девушки устраивали своеобразные съезды: вместе со старшими они одевали праздничные наряды и ездили на санях по селу. В городах и селах проводили ярмарки, организовывали массовые гуляния. Молодежь собиралась на вечерницы, пела народные песни. Девушки угощали ребят блинами и сладостями.

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