Почему собака постоянно вылизывает лапу: названы 6 причин и как от них избавиться

Чрезмерное вылизывание лап у собак может возникать по многим причинам. В некоторых случаях это свидетельствует о боли, нервных расстройствах, аллергии или других проблемах, которые могли возникнуть у животного.

О причинах, которые могут побуждать домашнего питомца к такому аномальному поведению, рассказало издание Insider. Целесообразность советов была подтверждена ветеринаром ветеринарного медицинского центра Wellborn Road в Колледж-Стейшн Сорин Макнайт.

Стоит отметить, что для собак естественно вылизывать лапы, поэтому не стоит сразу переживать. Однако если животное делает это слишком часто, это может свидетельствовать о наличии определенных проблем.

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Как отметила ветеринар Эмили Уилсон, ваш любимец не может рассказать, что его беспокоит, поэтому необходимо следить за подобными сигналами, чтобы вовремя принять меры, избежав ухудшения ситуации.

Как объяснила эксперт, частое вылизывание лап может быть признаком того, что собаку беспокоят боли в теле. Дело в том, что подобным образом ваш питомец пытается уменьшить дискомфорт. Однако это совсем не означает, что болит именно лапа, существует много других причин:

Артрит.

Боль в других частях тела, например боль в нижней части шеи.

Раны.

Кисты или другие новообразования.

Проконсультировавшись с ветеринаром, вы можете снизить частоту вылизывания, помогая любимцу справиться с болью. Часто это делается благодаря специальным лекарствам, которые отпускаются только по рецепту. Однако средство отличается в зависимости от природы боли.

Возможно, что на скользкие поверхности придется положить мягкие коврики, чтобы облегчить передвижение животного при наличии артрита или подобных проблем.

Понятно, что собака может облизывать место травмы или пореза на лапе, а также подобным образом пытаться вынуть колючки, которые могли попасть между пальцев. Это достаточно вероятная причина, если любимец вылизывает и "покусывает" одно конкретное место.

Несколько простых шагов помогут вам уменьшить дискомфорт, который испытывает ваша собака от незначительной раны:

Промойте водой пораженный участок, чтобы очистить его от грязи.

Очистите порез или царапину мыльным раствором и водой.

При помощи ватного тампона нанесите антибиотик.

Закройте место травмы носком или наденьте на собаку конус, чтобы она не облизывала рану.

Если вы заметили, что в ране посторонние предметы – не пытайтесь лечить травму самостоятельно. В таком случае необходимо сразу обратиться к ветеринару.

Частое вылизывание лапы может быть связано с различными заболевания кожи, такими как дерматит. У пород с большим количеством меха чаще могут появляться грибковые и бактериальные инфекции, этому особенно способствует влажная погода.

Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Всегда вытирать лапы после прогулки, особенно в дождливые дни.

В зимнее время года использовать собачью обувь для защиты лап от льда и соли.

Эксперт также предупредила, что не стоит слишком плотно заворачивать лапу собаки. Это может отрицательно сказаться на кровообращении животного и не всегда помогает отвадить собаку от облизывания.

Также причины аномального поведения собаки могут быть чисто психологическими. Некоторые животные таким образом пытаются успокоиться. Следовательно, возможными причинами в таком случае могут быть:

Тревога.

Тоска.

Страх.

Психиатрические расстройства.

Переживание от переезда.

Иногда вылизывание лап может совпасть с недавними изменениями в жизни собаки. Если вы переехали, а ваш любимец бывает достаточно тревожным, вполне возможно, что именно это и могло спровоцировать аномальное поведение.

Как объяснила кинолог Али Смит, консультация у ветеринара поможет точно исключить другие причины облизывания лап.

Эксперт рассказала, что животное можно отвлечь с помощью игрушек. Как показали исследования, игрушки со специальными наполнителями отлично отвлекают внимание собаки. Подобные развлечения и лакомства помогут вашему питомцу хотя бы на время забыть о вылизывании лап.

Довольно часто собаки демонстрируют подобное аномальное поведение из-за зуда лап, который может быть спровоцирован аллергией. Хотя эта проблема довольно индивидуальна, но, по словам экспертов, обычно ее причиной может быть:

Питание.

Трава (особенно, если она прошла химическую обработку).

Блохи.

Пыль.

Пыльца.

Плесень.

Кроме зуда к симптомам аллергии включат следующие проявления:

Отек.

Покраснение и воспаление.

Ушной зуд.

Чихание.

Диарея.

По словам ветеринара Уилсон, существует несколько методов, чтобы минимизировать риск возникновения аллергической реакции. Например, если аллергию вызывает трава – необходимо вытирать лапы вашему любимцу после каждой прогулки.

В случае подозрения на пищевую аллергию, следует проконсультироваться с вашим ветеринаром, который даст необходимые рекомендации относительно изменений в рационе.

Блохи также являются одной из наиболее распространенных причин вылизывания лап собак. Животное так реагирует на них, потому что укусы этих паразитов вызывают зуд и раздражение.

Иногда владелец может заметить наличие блох, но в определенных случаях, любимец может иметь аллергическую реакцию даже на один укус, полученный во время прогулки.

Чтобы предотвратить заражение собаки, необходимо принять определенные меры:

Периодическая проверка животного на наличие блох, особенно в теплые месяцы.

Консультация с ветеринаром по средствам борьбы с этими паразитами.

Обработка жилья от блох.

Избегайте общения домашнего питомца с дикими животными или потенциально заразными собаками.

Если же вы обнаружили, что ваша собачка уже заражена блохами, то существует много разнообразных способов избавиться от этой проблемы.

Установка точной причины чрезмерного вылизывания лапы может занять некоторое время и требует внимательности. Важно запомнить, что в некоторых случаях причина аномального поведения может быть серьезной, а животное нуждается в немедленной ветеринарной помощи.

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