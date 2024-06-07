Почему при отключении света возникают перебои со связью: объяснение Минцифры

Украинцы при отключениях электроэнергии массово переходят на мобильный интернет. Однако это приводит к резкому росту нагрузки на сети мобильных операторов. Это и влечет за собой проблемы со связью.

По словам главы департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрия Мацика, мобильная связь вообще не рассчитана на работу в помещениях. Однако оставаться в сети и на связи даже при отсутствии света все же можно.

"Мобильная связь не рассчитывалась инженерами как работающая в помещениях. Потому что там есть препятствия в виде стен, потолков и т.д. В момент, когда мы переходим в помещение, мобильный телефон фактически настроен на автоматическое подключение к Wi-Fi сети. телефон ищет более мощный сигнал. Но в момент, когда происходит обесточивание, домашние роутеры выключаются. Телефон начинает искать мобильную сеть и не может ее найти", – объяснил он

Однако, по словам Юрия Мацика, проблема остается и вне стен наших домов.

"Даже если мы находимся на улице и препятствий нет, то количество телефонов, которые в одночасье пытаются присоединиться к мобильной сети, растет в десятки раз по сравнению с тем, на какое количество эта сеть вообще рассчитана", - отметил специалист. Именно поэтому можно увидеть, что сеть доступна, но сервис недоступен или вызовы не проходят.

Юрий Мацик советует иметь дома услугу бесперебойного интернета. То есть надо обратиться к своему провайдеру и спросить, какая у него технология и можно ли сделать ту, которая долго работает без электричества. Если провайдер такую технологию предоставляет, ее нужно установить.

А вот Starlink, по словам Мацика, не очень хороший вариант – очень дорого. Хотя интернет от Илона Маска достаточно популярен в Украине.

"В Украине сегодня официально Starlink не продается. Мы не знаем, с чем это связано. Некоторые волонтеры привозят из-за границы. Стоимость пользования Starlink не дешева. От 200 долларов ежемесячная абонплата. Поэтому проще настроить себе бесперебойный интернет благодаря провайдеру", – советует специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже с субботы, 8 июня, введут новый порядок применения почасовых графиков отключений электроэнергии. Будет работать он в тестовом режиме. Сами по себе графики – таблицы для бытовых потребителей – пока не изменятся. В перспективе это может привести к тому, что свет будут реже отключаться в т.н. "серых зонах", то есть часов с электроэнергией станет больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!