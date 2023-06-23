Почему одежда для спорта сохраняет запах пота даже после стирки: как избавиться от они.

Эластичный материал спортивной одежды подстраивается под наше тело и благодаря этому делать физические нагрузки удобно и легко. Ткань дает коже "дышать", но с запахом от потоотделения она не может справиться.

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Часто приходится покупать другую одежду для тренировок, потому что предыдущая, даже после неоднократной стирки, имеет неприятный запах. Поэтому OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут избавиться от вони.

Спортивную одежду изготавливают из полиэстера, спандекса и нейлона. Эти ткани эластичны и прочны, они отталкивают влагу, быстро сохнут, но они все же способны впитывать капли пота, из-за маленьких "трещин" в материале.

Ученые из Альбертского университета обнаружили, что ароматические соединения (пот) больше притягиваются к полиэстеру и не смываются полностью.

"Мы обнаружили, что полиэстер нелегко высвобождает пахнущие потом соединения и многократное ношение впитывает их больше в волокно, поэтому со временем происходит накопление запаха. Полиэстер отталкивает воду, но притягивает соединения жира из нашей кожи, поэтому и появляется неприятный запах" - сказал магистр в области текстиля и одежды Мухтар Абдул-Бари.

Также Абдул-Бари вместе с коллегами в 2018 году провел исследование, где восемь участников одели рубашки из полиэстера и нейлона во время физических нагрузок. Тогда обнаружили, что в нейлоновой одежде запах пота исчез быстрее, но все зависит от организма человека.

Однако есть действенные методы, которые справятся с вонью.

Одежду после тренировки следует вывернуть наизнанку и дать ей высохнуть на свежем воздухе. Это поможет избавиться от запаха пота. Потому что большинство бактерий размножаются во тьме и тепле, а такой простой способ не даст им выжить.

Если запах более устойчив, сделайте смесь уксуса и воды в соотношении 1:5. Замочите форму и оставьте на 30 мин. После этого прополощите в мыльной жидкости и под проточной водой.

Также старайтесь стирать одежду в горячей воде после каждой тренировки. Таким образом, материал не будет впитывать в себя пот.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему спортивная одежда должна быть синтетической, а не из натуральных тканей.

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