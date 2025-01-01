Почему Новый год в СССР был временем 'подвигов' для женщин: как проходил праздник

Многие современные люди жалуются, что подготовка к Новому году вызывает у них настоящий стресс из-за суеты. И это действительно так. Однако нынешние усилия по подготовке праздника нельзя даже сравнить с тем, что приходилось проходить людям в СССР, особенно женщинам.

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Государство всячески поощряло граждан отмечать приход Нового года. Пропагандировалось большое семейное застолье с большим количеством блюд и разное веселье. Однако во времена тотального дефицита собрать все это вместе было настоящим подвигом. OBOZ.UA рассказывает, на что приходилось идти советским женщинам (нашим мамам и бабушкам), чтобы подготовиться к празднику.

Достать продукты. Сейчас, чтобы накрыть вполне приличный новогодний стол, достаточно просто 31 декабря заскочить в ближайший супермаркет. Однако в советские времена такой возможности у людей не было – выбор продуктов в магазинах был ограничен, а деликатесы приходилось доставать через знакомых или по блату. Поэтому зеленый горошек на салат оливье и шампанское запасали чуть ли не с лета. Готовили все блюда тоже своими силами. Иногда на это уходило до недели времени. А в меню входили не только салаты, но и сложные блюда, например, торты или горячее.

Пошить детские костюмы. В школах и детсадах по всему СССР к Новому году организовывали костюмированные утренники. Прийти на такой не в образе снежинки, белочки, зайчика или снеговика было немыслимо. А купить готовый костюм – невозможно. Такой индустрии в Союзе просто не существовало. Поэтому мамы и бабушки шили детям праздничные наряды самостоятельно. В ход могли идти скатерти, салфетки, дождик для елок и куча фантазии.

Организовать праздник. В условиях, когда продукты нужно доставать, а костюмы и декор для дома – делать самостоятельно, организация простого домашнего застолья превращалась в сложный проект, нуждавшийся в немалых менеджерских навыках. Продукты нужно было не только найти, но и сберечь. Так же приходилось подыскивать и доставать всем хорошие подарки. Новый год превращался в сложный и изнурительный квест.

Украсить дом. Если купить елку в Союзе еще было не так сложно, то украшать ее приходилось чем есть. Красивые стеклянные игрушки были редкостью, так же не всегда удавалось достать гирлянды. На помощь приходили фантазия и собственные дети. Шарики из папье-маше и бумажные гирлянды мастерили всей семьей.

Позаботиться о своем виде. В жизни советской женщины было совсем немного случаев одеться куда-то действительно празднично. Поэтому к Новому году готовились очень ответственно – специально шили платья, ткани для которых доставали через знакомых товароведов. Иногда, чтобы удивить всех своим нарядом, женщины специально учились шить. Время на это приходилось выделять за счет своего отдыха – работа, дети и дом дополнительных выходных не давали.

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