Почему нельзя говорить 'прейскурант цен' и 'бурные овации': объяснение

Многие совершают лексические ошибки, даже не догадываясь об этом. Например, часто можно встретить словосочетание типа "прейскурант цен" или "бурные овации".

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Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" рассказала, почему так говорить не стоит. На самом деле причина довольно проста и заключается в значении основного слова.

Прейскурант происходит от латинского preis – цена и французского courant – текущий. Так называют справочник цен или тарифов на разные товары или услуги.

В прейскурантах обычно указывают название изделия или услуги по стандарту или техническим условиям, единицу измерения, цену и другие необходимые данные. За прейскурантами производятся расчеты между заказчиками и подрядчиками.

Однако словосочетание "прейскурант цен" будет лексически неправильным, ведь прейскурант – это и есть справочник цен. Так что следует говорить или "прейскурант" или "справочник цен".

Также часто можно встретить выражение "певцу устроили бурные овации". И это словосочетание стало настолько привычным, что мало кто догадывается о его ошибочности.

Багний отметила, что слово "бурный" здесь излишне. Овации – это и есть бурные аплодисменты. Поэтому говорить "бурные овации" бессмысленно – просто "овации".

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