Безугла умышленно 'вставляет палки в колеса' военному руководству государства – СМИ

Для народной депутатки Марьяны Безуглой не имеет значения, кто именно находится на той или иной должности в военном руководстве государства, ведь ее задача – просто "толкнуть им палки в колеса".

Так на последние заявления депутата отреагировал ветеран российско-украинской войны, волонтер Арслан Мисиратов.

"Мне кажется, ей п***й, кто на этом посту – Залужный или Сырский. Ее задача – просто ставить палки в колеса военному руководству и вообще военным. Какой вообще стороной эта девка в ВСУ? Какого же лешего она лезет со своим н***й никому не нужным мнением? В стране война и за такие слова стоило бы впаять уже срок наконец! Слишком многое себе позволяет", – эмоционально заявил ветеран российско-украинской войны, волонтер Арслан Мисиратов.

По его мнению, Главнокомандующий Александр Сырский ответственно выполняет возложенные на него обязанности: постоянно находится на фронте, внедряет изменения для эффективной работы Центров подготовки, сумел улучшить процесс ротации между батальонами и т.д.

"Поэтому извините, хотите вы или не хотите, нравится вам или не нравится, но мы имеем назначенного Президентом Главнокомандующего, и это Александр Сырский. А Безуглый стоит завалиться наконец и заниматься тем, в чем компетентен он, то есть пить где-то кофе в кулуарах", – написал волонтер.

Заявления нардепки возмутили и других пользователей. Адвокат Максим Шиповский считает недопустимым, что гражданский человек, не имея на то компетенций, публично комментирует военные назначения или дает характеристику Главнокомандующему.

"Удивляет уровень некомпетентности Безуглой. Она не учитывает, в каких условиях ВСУ держат фронт… Сырский постоянно находится на фронте, особенно в тяжелых эпизодах войны с Россией. Непосредственно своим присутствием на передовой показывает, что он – не паркетный генерал, а человек, который всем сердцем отдано делу защиты Украины", – написал он.

Жена военнослужащего и сестра военнопленного с ником Sonya Rikyel написала, что для победы и возвращения всех защитников из плена украинское общество должно быть объединенным, вместо этого Безугла делает все, чтобы его разделить: "Мой брат уже 2 года находится в российских застенках не для того , чтобы кто-то расшатывал наше государство изнутри и так бесцеремонно критиковал военных.

Военнослужащий Александр Кононученко назвал заявления и действия нардепки позорными.

"Я знаю много достойных украинцев, которые ежедневно приближают нашу победу. Однако такого нельзя сказать за депутата Безуглу. Зачем поднимать медийную бурю в это и без того нелегкое время? Этими действиями вы уничтожаете врага? Приближаете ли нашу победу? Что вы вообще сделали? для народа и Украины?", – написал мужчина.

Напомним, Марьяна Безугла по возвращении из очередного визита на фронт назвала некоторых украинских генералов "преступниками", переложив на них ответственность за потери, которые наносят российские оккупанты.

Ранее народная депутат организовала информационную атаку на бывшего главкома Валерия Залужного, которая наконец закончилась его увольнением, жаловалась на волонтеров СБУ, призвала исключить из эфира независимого вещателя "Общественное" и была автором скандальных законопроектов, один из них предлагал разрешить командирам убивать подчиненных.