Почему аккумулятор может взорваться и что никогда нельзя делать с ним

Веерные отключения в Украине продолжаются, так как полноценного энергоснабжения еще нет. В связи с этим генераторы и аккумуляторы пользуются все большим спросом. Власти уже объявили, что отключения света могут продолжиться до весны, не считая экстренных. Поэтому во многих домах аккумулятор с инвертором – распространенное явление. Благодаря нему можно запустить котел, подключить холодильник и многие другие бытовые приборы. Но мало кто знает, что неправильное обращение с аккумулятором может спровоцировать взрыв и как следствие, пожар.

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Как сообщает издание GSM Info, есть ряд причин, от чего может произойти взрыв. Все зависит от конкретной модели аккумулятора и какого он типа. Внутри помещения рекомендуется использовать только гелевые АКБ или типа AGM, но абсолютно все существующие на рынке пользуются спросом.

Если стенки аккумулятора недостаточно прочные, это достаточная причина для взрыва. При смыкании катода с анодом происходит нагрев, провоцирующий взрыв. Некоторые модели оснащены клапаном для спуска электролита, что снижает риск взрыва, но его пары опасны для здоровья.

АКБ может взорваться во время зарядки, если они были изначально предназначены для автомобилей и не предназначены для использования в быту. Самым опасным считается кобальта литиевый аккумулятор. Он должен разряжаться и заряжаться в медленном стандартном режиме, и не рассчитан на зарядку в быстром режиме, это может спровоцировать взрыв.

Если у вас обычный кислотный аккумулятор, для него опасны резкие перепады температур. Его нельзя искусственно согревать и оставлять на морозе.

Чего нельзя делать с аккумулятором независимо от его типа:

Неаккуратно ставить роняя на твердую поверхность.

Стимулировать замыкание клем.

Пробовать самостоятельно разобрать корпус неработающего или неисправного аккумулятора. При контакте с инструментами может возникнуть короткое замыкание и спровоцировать взрыв.

Нельзя искусственно нагревать аккумулятор феном или любым другим подобным методом.

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